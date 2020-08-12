Экс-спикер курганской думы нашел способ вернуться на выборы

Избирательная комиссия Шадринска отстранила от выборов курганского депутата Анатолия Черных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области отстранение от выборов депутата Шадринской гордумы Анатолия Черных районный суд признал незаконным. Избирком при этом собирается оспорить решение. О победе в суде URA.RU рассказал Черных.

«Они [представители территориальной избирательной комиссий (ТИК)] нарушили мои права, как кандидата. Избирательная комиссия призвана, чтобы помогать, а не применять репрессированные меры», — пояснил Черных.

С его слов, в суде было озвучено, что ТИК знала о недостающих документах у претендента в кандидаты в депутаты, но не оповестила об этом Черных. В результат он даже не подозревал, что не все бумаги в порядке и необходимо это исправить. «Комиссия обязана уведомить кандидата и лично вручить уведомление об устранении недостатков. Кандидат обязан исправить, донести бумаги и присутствовать на заседании комиссии, куда меня не приглашали», — уточнил Черных. Он добавил, что суд вынес решение, немедленное к исполнению. Бывший спикер надеется, что завтра его пригласят в ТИК и вручат билет кандидата в депутаты Шадринской гордумы.

Получить комментарии руководителя Шадринской ТИК Ольги Андреевой URA.RU не удалось. На момент звонка ее не было на месте. Не получилось также пообщаться с председателем избиркома Валерием Самокрутовым, у него проходило совещание с начальниками отделов.

По данным инсайдеров URA.RU, представители облизбиркома намерены завтра обратиться в областной суд с апелляцией. «Никто регистрировать Черных пока не собирается», — отметил источник.

Бывшего спикера Шадринской гордумы Черных сняли с выборов 30 июля. По мнению сотрудников ТИК, на момент согласования кандидатуры Черных по выдвижению от КПРФ он еще считался членом партии «Единая Россия». Также в решении указано на отсутствие ряда документов.