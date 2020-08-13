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Самое актуальное в Тюменской области на 14 августа. Губернатор может ослабить карантин, депутат бесплатно получил землю

© Служба новостей «URA.RU»
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Очередное заседание Тюменской областной думы. Тюмень, алтынов юрий
Бывшего начальника УМВД по Тюменской области Юрия Алтынова оставили под домашним арестом Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Оперштаб решит вопрос об ослаблении карантина — депутат бесплатно получит землю стоимостью 100 млн рублей — от «Медгорода» требуют более 2 млн рублей — силовика оставили под домашним арестом. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 14 августа — в обзоре URA.RU:

Губернатор может ослабить режим

  • Заседание регионального оперштаба с участием губернатора Александра Моора запланировано на 14 августа. На нем решится вопрос о продлении или ослаблении режима повышенной готовности.

Тюменский депутат бесплатно получил землю в Курганской области

  • Бывший депутат гордумы Тюмени Алексей Круковский, бесплатно получил землю в Кургане. Принадлежащая ему строительная компания получила право строительства на территории 85 соток, рыночная цена которых может достигать 100 млн рублей.

С онкоцентра «Медгород» требуют более двух миллионов рублей

  • Бюро судмедэкспертизы взыскивает 2,3 миллиона рублей с онкоцентра «Медгород» за неверно выставленные счета за аренду помещений. Региональная счетная палата выявила это нарушение и обязала «Медицинский город» вернуть деньги.

Бывшего высокопоставленного силовика оставили под арестом

  • Экс-начальнику полиции области генералу Юрию Алтынову продлили домашний арест по решению суда. Он обвиняется в получении взятки и находится под домашним арестом с 22 ноября 2019 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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