Бывшего начальника УМВД по Тюменской области Юрия Алтынова оставили под домашним арестом
Оперштаб решит вопрос об ослаблении карантина — депутат бесплатно получит землю стоимостью 100 млн рублей — от «Медгорода» требуют более 2 млн рублей — силовика оставили под домашним арестом. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 14 августа — в обзоре URA.RU:
Губернатор может ослабить режим
- Заседание регионального оперштаба с участием губернатора Александра Моора запланировано на 14 августа. На нем решится вопрос о продлении или ослаблении режима повышенной готовности.
Тюменский депутат бесплатно получил землю в Курганской области
- Бывший депутат гордумы Тюмени Алексей Круковский, бесплатно получил землю в Кургане. Принадлежащая ему строительная компания получила право строительства на территории 85 соток, рыночная цена которых может достигать 100 млн рублей.
С онкоцентра «Медгород» требуют более двух миллионов рублей
- Бюро судмедэкспертизы взыскивает 2,3 миллиона рублей с онкоцентра «Медгород» за неверно выставленные счета за аренду помещений. Региональная счетная палата выявила это нарушение и обязала «Медицинский город» вернуть деньги.
Бывшего высокопоставленного силовика оставили под арестом
- Экс-начальнику полиции области генералу Юрию Алтынову продлили домашний арест по решению суда. Он обвиняется в получении взятки и находится под домашним арестом с 22 ноября 2019 года.
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