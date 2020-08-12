Тюменскому экс-депутату бесплатно дали в Кургане землю на 100 млн

Застройщик в Кургане бесплатно получил землю стоимостью 100 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане строительная компания «Брусника», которой владеет экс-депутат думы Тюмени Алексей Круковский, бесплатно получила землю. Соответствующее постановление мэрии опубликовано на ее сайте.

«Предоставить ООО „Брусника“ в собственность бесплатно земельные участки», — говорится в документе мэрии. Перечислены 7 участков на ул. К. Мяготина — Савельева. Основанием указаны Земельный кодекс и договор о развитии застроенной территории.

Стоимость земли площадью около 85 соток может достигать на аукционе 100 млн рублей, считает источник, знакомый с ситуацией. Еще один уточнил, что договор о развитии территории подразумевает появление там школы и детского сада. «По проекту там только элитное жилье, ничего для развития нет», — уточнил инсайдер.

В компании «Брусника» URA.RU прокомментировали, что процедура проведена с соблюдением закона. «„Брусника“ выиграла публичный аукцион и заключила с городом договор развития застроенных территорий. В рамках контракта компания инвестировала средства в расселение двух аварийных домов и выкуп коммерческого объекта», — уточнил директор «Брусники» в Екатеринбурге и Кургане Сергей Антонов.

По открытым данным сайта Реформа ЖКХ, расселение граждан из аварийного жилья по адресам, указанным в постановлении, проводилось с 2017 года. Часть жильцов переселены в 2019 году. На направленные запросы в мэрию и правительство на момент публикации ответы не получены.

Ранее URA.RU сообщало, что компанией «Брусника», которая реализует проекты по всему Уралу, владеет бывший депутат думы Тюмени Алексей Круковский. Его относили к пулу экс-губернатора Тюменской области Сергея Собянина. В самой компании сейчас проходит процедура реорганизации. В центре Екатеринбурга чиновники блокируют стройку VIP-бизнесмена. «Брусника» просила мэрию изменить назначение участка с общественно-деловой на жилую застройку.