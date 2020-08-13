Дума свердловского города отправила в отставку мэра

Глава города Андрей Самочернов (слева) на заседание не явился Фото: Анна Майорова © URA.RU

Гордума Артемовского городского округа отправила в отставку мэра Андрея Самочернова. Как сообщил URA.RU председатель думы Константин Трофимов, сам градоначальник на заседание не явился, передав через секретаря, что уехал в Екатеринбург.

«Депутаты единогласно проголосовали за удовлетворение заявления главы о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию», — сказал Константин Трофимов. Он добавил, что народные избранники внесли изменения в положение о конкурсе по назначению мэра, ужесточив требования к кандидатам.

В течение 14 дней с момента отставки Самочернова депутаты объявят конкурс на замещение вакантной должности. Предположительно, это произойдет на очередном заседании думы 27 августа. Во время отсутствия мэра его обязанности будет исполнять первый заместитель Наталия Черемных.

Сообщения об отставке Андрея Самочернова появились в начале августа 2020 года. В качестве основной причины ухода инсайдеры называют конфликт с городской думой. Сообщалось, что градоначальник уходит в структуры областного минсоцполитики, однако в правительстве региона эту информацию не подтверждают. Андрей Самочернов не ответил на звонок корреспондента.