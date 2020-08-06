Мэр свердловского города готовится к отставке

От Андрея Самочернова (слева) со дня на день ждут заявления об уходе Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мэр Артемовского городского округа Андрей Самочернов готовится подать в отставку. Как сообщил URA.RU депутат заксобрания Свердловской области Кирилл Некрасов, глава города принял принципиальное решение, однако заявление пока не подавал.

«У него случилось горе — умерла мама. Мы вошли в положение, и не торопим его. Как только мэр напишет заявление, его рассмотрит городская дума. Возможно, это произойдет на следующей неделе, предположительно, 13 августа», — сообщил Кирилл Некрасов. По его словам, причиной отставки стало отсутствие взаимопонимания с думой. «К сожалению, в настоящее время там каждый за себя, нет единой команды, много времени и сил тратится на интриги и взаимные претензии», — констатировал областной парламентарий.

Депутатское большинство, которое примет отставку главы, вряд столь же единодушно проголосует за следующего кандидата в мэры, отмечает депутат. По мнению Некрасова, идеальным преемником Самочернова мог бы стать председатель думы Константин Трофимов, однако он пока не высказывает намерений побороться за пост главы муниципалитета.

Конкурс будет объявлен через 10 дней после отставки мэра и продлится 2 месяца, таким образом, утверждение нового руководителя муниципалитета депутатами может состояться в середине октября.

В думе городского округа URA.RU подтвердили, что не получали заявления Андрея Самочернова об отставке. Связаться с мэром Артемовского не удалось: в приемной сообщили, что он покинул ратушу, телефон самого Самочернова не отвечает.