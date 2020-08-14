В Госдуме обвинили Сбербанк в «выжимании» денег с пенсионеров

Депутат обвинил банк в ударе по незащищенным слоям населения Фото: Анна Майорова © URA.RU

Отмена бесплатного информирования по всем операциям по картам Сбербанка является цинизмом со стороны правления финансовой организации и ударит по слабозащищенным слоям населения. Об этом в беседе URA.RU заявил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Ранее Сбербанк отменил бесплатные SMS и push-уведомления об операциях с картой. Теперь клиентам придется оформлять платную подписку в среднем за 60 рублей.

«Сбербанк показывает исключительный цинизм по отношению к тем, кто является его клиентом. Ведь мы прекрасно знаем, что у нас пенсионеры фактически все получают пенсию на сбербанковскую карточку», — подчеркнул Лысаков. По его мнению, для них сумма в 60 рублей за месячную подписку является весомым ударом по кошельку.

Депутат считает, что инициатива Сбербанка направлена на зарабатывание денег на новые «сомнительные проекты» главы правления Сбербанка Германа Грефа. «Здесь я тоже вижу проявление грефовского цинизма. Выдумываются различные способы выжимания денег с отнюдь несостоятельных вкладчиков», — заявил Лысаков.

В пресс-службу банка отправлен запрос с просьбой прокомментировать нововведение.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

.