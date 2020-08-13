Срок службы старых деревянных домов в ЯНАО истекает Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ходе расселения ветхих домов власти ЯНАО сталкиваются с серьезными трудностями. Как сообщили URA.RU знакомые с ситуацией чиновники, новые дома строятся медленнее, чем разрушаются старые, из-за чего и случаются инциденты, подобные сходу со свай дома в Кутопъюгане Надымского района, а прокурорские проверки выявляют затягивание сроков расселения «деревешек».

Дом имел значительную степень изношенности, местные власти лишь готовились признать его аварийным. «После происшествия пришлось срочно переселять жильцов во временный фонд, — рассказали собеседники агентства. — Если бы дом был аварийным, людей расселили бы туда же, но до ЧП». По информации райадминистрации, вопрос с каждым жителем дома будет решаться индивидуально.

Но даже если дом уже признали аварийным, жилец получит квартиру не сразу. Так, прокурорская проверка в Питляре Шурышкарского района показала: аварийные дома поставили в план на расселение лишь на 2030 год.

Сами жители ЯНАО рассказывают: ситуация повсеместна. Ямальцы винят чиновников, а те объясняют: новые дома пока только строятся, а старые уже разрушаются.

«Долгое время в округе не строилось капитальное жилье в достаточном количестве, — прокомментировали ситуацию в департаменте строительства ЯНАО. — В связи с этим существовала нехватка площадей под переселение». Масштабное возведение жилья началось лишь в прошлом году, только в 2020 году в регионе строят 180 новых многоквартирников, куда переселят жителей аварийных домов.

Комиссия по региональному развитию правительства РФ отметила ЯНАО в пятерке лидеров по темпам расселения аварийного жилья, сообщают окружные власти. Ежегодно объемы расселения здесь достигают 200 тысяч кв. м.