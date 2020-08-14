Меркель осудила насилие в Белоруссии и предложила ввести санкции

Германию потрясла жестокость полиции в Белоруссии, сообщает представитель правительства страны Стеффен Зайберт. Канцлер ФРГ Ангела Меркель осудила применение силы против митингующих.
«Канцлер особенно осуждает, что тысячи были задержаны просто из-за их участия в мирных протестах, она потрясена сообщениями о том, что с ними жестоко обращались», — приводит Зайберт мнение Меркель. В ФРГ потребовали, чтобы Белорусские власти немедленно освободили демонстрантов, уточняет ТАСС.
За нарушение прав человека со стороны ФРГ могут последовать санкции, передает Зайберт. Берлин поддерживает белорусов, которые мирно выражают свою позицию. Гражданам нужно обеспечить свободу собраний, уверен представитель немецкого правительства.
Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа. С огромным отрывом от других кандидатов победил действующий глава государства Александр Лукашенко, он набрал более 80% голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская — 9,9%.
После начала протестов США и Европа обратили внимание на события в Белоруссии. Они усомнились в легитимности выборов и предложили ввести для белорусских властей персональные санкции.
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