Академик РАН ответил врачам, не желающим прививаться от COVID

Из-за количества контактов прививка от COVID для врачей — вопрос социальной ответственности Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Опрос, по результатам которого большая часть врачей в России не хотят прививаться отечественной вакциной от коронавируса, не полно отражает мнение медиков. Об этом в разговоре с URA.RU заявил академик РАН и гендиректор ФГБУ НМИЦ радиологии Минздрава Андрей Каприн.

«1500 человек, ответившие отказом, на опрос в Интернете, не являются, на мой взгляд, репрезентативным показателем мнения врачей всей страны. Врачи сегодня — это солдаты на передовой, и я сейчас говорю даже не о работе в „Красной зоне“, а о ежедневном приеме десятков и сотен человек», — подчеркнул Каприн.

Академик считает, что число контактов медиков с людьми должно заставить первых задуматься о том, как защитить от коронавируса себя и пациентов. Прививки для врачей это не личная прихоть, а вопрос их социальной ответственности, объяснил Каприн.

Эксперт заявил, что гордится тем, что именно Россия изобрела вакцину, которая нужна уже многим государствам. Отечественные эпидемиологи за короткое время смогли совершить невероятное, заключил Каприн.

Большинство российских медиков против того, чтобы их прививали от коронавируса новой российской вакциной. Об этом свидетельствуют результаты опроса врачей, который провел сервис «Справочник врача».

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