Александр Аристов разделил бизнес с партнером Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Челябинские олигархи Аристов и Антипов делят бизнес

Челябинские бизнесмены Александр Аристов и Юрий Антипов приступили к юридическому оформлению раздела общих активов. Сам Аристов и его супруга Людмила Аристова вышли из числа соучредителей «Урало-Сибирской металлургической компании» (УСМК). главного актива семей бизнесменов. В базу данных ЕГРЮЛ внесены соответствующие измнения.

Согласно сервису СБИС, по 10% долей УСМК осталось у дочери Аристова Елены Кретовой и зятя Александра Кретова. Юрий Антипов и его супруга Людмила Антипов теперь владеют долями по 40%. «В самое ближайшее время Кретовы выйдут из состава „УСМК“ и компания будет принадлежать Антиповым», — сообщил URA.RU источник в окружении бизнесменов. В пресс-службах Аристова и Антипова от комментариев воздерживаются.

По словам источника, «УСМК» останется в составе учредителей Катав-Ивановского литейного завода и завода «Метагломерат» в Кусинском районе. Агрофирма «Ариант», Центр пищевой индустрии «Ариант», фирма «Кубань-Вино» и медиацентр «Альфа», все, что не связано с металлургией, останутся у семьи Аристовых. Общая недвижимость будет продана. Челябинский электрометаллургический комбинат отходит к Антипову.

О разделе активов было заявлено в мае. Стороны судились, но потом договорились о мирном процессе. Совместный бизнес они создавали с начала девяностых годов. Группа компаний «Ариант» получила название по первым буквам фамилий бизнесменов и на сегодняшний день является одной из самых влиятельных в регионе.

Супруги Аристовы вышли из состава учредителей «УСМК» Скрин: сервис СБИС