Михаил Ефремов пропал из больницы

Сутками ранее артиста госпитализировали с подозрением на инсульт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Артист Михаил Ефремов, ставший виновником смертельного ДТП, пропал из Боткинской больницы, куда его госпитализировали из зала суда. Где сейчас находится актер, не знает даже его адвокат Эльман Пашаев.

Днем ранее Ефремова отвезли в больницу из Пресненского суда Москвы с подозрением на инсульт. «Данного пациента у нас нет», — заявили ТАСС в контактном центре медучреждения. Адвокат Пашаев пытался выяснить в юридическом отделе больницы, где находится актер, но юриста лишь попросили отправить письменный запрос, передает Life . В списке пациентов фамилии Ефремова также нет. Адвокат полагает, что артиста могли увезти в другую больницу.

Ранее Пашаев заявлял, что у актера резко ухудшилось состояние здоровья и обострились проблемы с сердцем. По мнению адвоката, это связано с тем, что Ефремов «сильно переживает за все произошедшее с ним». Артист попал в ДТП в июне в центре Москвы. В состоянии опьянения актер выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Ее водитель Сергей Захаров позднее скончался в больнице.

В отношении актера возбуждено уголовное дело. Пока Ефремов находится под домашним арестом до января 2021 года. За совершенное преступление ему грозит 12 лет лишения свободы. Заседание, на котором должен был присутствовать актер, перенесли на 18 августа, уточняет « Федеральное агентство новостей ».

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