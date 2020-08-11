У Михаила Ефремова может быть инсульт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Актера Михаила Ефремова, ставшего виновником смертельного ДТП, госпитализировали из зала суда. Как сообщил его адвокат, актер находится в бессознательном состоянии. По данным источника ТАСС, у Ефремова подозрение на инсульт.

Сегодня должен был состояться допрос Михаила Ефремова по делу о ДТП на заседании в Пресненском суде Москвы. Однако актер смог выйти из автомобиля только с помощью судебных приставов и вошел в здание суда, сильно прихрамывая. Спустя некоторое время в пресс-службе суда сообщили, что начало процесса задержалось: Ефремову вызвали скорую помощь. Позже его госпитализировали, передает «Пятый канал». По словам адвоката Ефремова, актер находится в крайне тяжелом состоянии. В суде заявили, что заседание отложено на 12 августа.

Ранее адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что у актера резко ухудшилось состояние здоровья и обострились проблемы с сердцем. По мнению адвоката, это связано с тем, что Ефремов «сильно переживает за все произошедшее с ним». Позже сын Ефремова сообщил, что обнаружил отца дома на полу. Врачи скорой помощи, приехавшие на вызов, диагностировали у актера предынсультное состояние (микроинсульт). Однако как только Ефремову стало лучше, он написал добровольный отказ от госпитализации.

Михаил Ефремов попал в ДТП в июне в центре Москвы. В состоянии опьянения актер выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Ее водитель Сергей Захаров позднее скончался в больнице. В отношении актера возбуждено уголовное дело. Пока Ефремов находится под домашним арестом до января 2021 года. За совершенное преступление ему грозит 12 лет лишения свободы.

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