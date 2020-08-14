14 августа 2020

Глава ЦИК Беларуси разглядела свой диван на записи Тихановской

© Служба новостей «URA.RU»
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Верхний Тагил и три кандидата на пост главы городского округа, избирательная комиссия, выборы
В Избирком кандидатка в президенты Белоруссии изначально пришла с жалобой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Протесты в Белоруссии

Видеозапись, на которой экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала соотечественников не бороться за результаты выборов, была сделана в кабинете главы ЦИК Лидии Ермошиной. На видео Ермошина узнала диван со своего рабочего места.

«Это мой диван. Она записывала это обращение без меня», — рассказала Ермошина «Комсомольской правде в Белоруссии». Она уточнила, что Светлана Тихановская пришла к ней зарегистрировать жалобу, в это время оппозиционного кандидата уже дожидались. «С ней хотели встретиться, скажем так, два высокопоставленных сотрудника органов правоохранения. Я их представила, она осталась вместе с адвокатом вместе с ними. И я ушла», — пояснила глава белорусского ЦИК.

На записи из кабинета Ермошина Тихановская поблагодарила белорусов за участие в выборах и призвала не противостоять милиции, чтобы не подвергать жизнь опасности. При этом видно, что кандидат в президенты читает с листа написанный текст. В этот же день. как сообщила позже Тихановская, она вылетела в Литву. «Не дай бог вам оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я», — уже из-за границы обратилась к своим сторонникам Тихановская.

После выборов в Белоруссии, которые состоялись 9 августа, начались массовые протесты. Демонстранты выступили против победы Лукашенко, который набрал более 80% голосов. Его соперница Светлана Тихановская по официальным данным набрала чуть более 10% голосов. Впервые за шесть дней протестные акции прошли без задержаний и стрельбы.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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