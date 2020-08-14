14 августа 2020

Изменения в полисы ОСАГО разрешили вносить правки. ЦБ указал на ошибки страховщиков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бланк страхового полиса ОСАГО. Екатеринбург, извещение, дтп, авария, заполнение бланков, извещение о дорожно-транспортном происшествии
В полис ОСАГО можно вносить правки Фото: Анна Майорова © URA.RU

Страховщик обязан внести изменения в полис, в том числе и в электронный, если автовладелец обратился в страховую компанию с просьбой изменить сведения указанные в документе. Центробанк выпустил два информационных письма для страховщиков, в которых предупредил о недопустимости навязывания покупки нового полиса при необходимости внесения в него изменений.

В ЦБ отметили, что данные в полисе и базе должны быть изменены при смене фамилии автовладельца, паспорта или водительского удостоверения, пишет «Коммерсант». Данные в полисе придётся также изменить, если владелец машины потерял документы и вместо них получил дубликат в ГИБДД.

Если автовладелец после получения полиса обнаружил в нем технические ошибки, например, неправильно написана фамилия, или ошиблись цифрой в номере автомобиля, то страховщик точно также, как вносит изменения, и направляет автовладельцу новый полис.

«Проблема не является критически острой, но регулятору поступило несколько десятков жалоб по данным вопросам, в том числе в отношении крупнейших страховщиков на рынке ОСАГО», — отметили в ЦБ.

Регулятор отдельно подчёркивает, что под видом внесения изменений в действующий полис нельзя менять страхователя или автомобиля. В этом случае должен быть оформлен новый договор ОСАГО.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...