Страховщик обязан внести изменения в полис, в том числе и в электронный, если автовладелец обратился в страховую компанию с просьбой изменить сведения указанные в документе. Центробанк выпустил два информационных письма для страховщиков, в которых предупредил о недопустимости навязывания покупки нового полиса при необходимости внесения в него изменений.
В ЦБ отметили, что данные в полисе и базе должны быть изменены при смене фамилии автовладельца, паспорта или водительского удостоверения, пишет «
Если автовладелец после получения полиса обнаружил в нем технические ошибки, например, неправильно написана фамилия, или ошиблись цифрой в номере автомобиля, то страховщик точно также, как вносит изменения, и направляет автовладельцу новый полис.
«Проблема не является критически острой, но регулятору поступило несколько десятков жалоб по данным вопросам, в том числе в отношении крупнейших страховщиков на рынке ОСАГО», — отметили в ЦБ.
Регулятор отдельно подчёркивает, что под видом внесения изменений в действующий полис нельзя менять страхователя или автомобиля. В этом случае должен быть оформлен новый договор ОСАГО.
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