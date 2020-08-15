Названо условие, при котором ребенка нельзя забирать из семьи

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Виды города. Курган, ребенок, малыш, мама, мать и дитя, молодая мама
Изъятие детей из семьи, по словам министра, является крайней мерой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Изъятие детей из семьи должно происходить только при наличии неопровержимых доказательств угрозы их жизни. При этом беспорядок или отсутствие в квартире качественного ремонта не являются основаниями для изъятия детей, заявил замминистра просвещения России Денис Грибов.

«Изъятие детей из семьи в рамках всех действующих законодательных норм — крайняя мера, допустимая к применению в случаях реальной угрозы жизни ребенка», — приводит ТАСС слова министра. Грибов подчеркнул, что нужно смотреть на наличие многих факторов.

Ранее представители органов соцопеки заставили многодетную мать из Москвы отдать своих четырех детей в социальный центр. По информации RT, сотрудников возмутили беспорядок в доме москвички и отсутствие ремонта.

Денис Грибов рассказал, что все случаи нарушений прав детей находятся на постоянном контроле Минпросвещения. В данной ситуации ведомство будет детально разбираться.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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