Резкое снижение количества митингующих на акциях протеста в защиту бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала логично и связано с постоянным изменением протестной повестки. Суть всех акций свелась к протесту ради протеста, считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов.
«Тренд на снижение протестной активности в Хабаровске является вполне объяснимой вещью. Во-первых, люди устают от этой ерунды. Во-вторых, если сперва может быть кого-то искренне „зацепила“ не вполне понятная история с Фургалом — был губернатор и бац, оказался преступником, то сейчас про Фургала просто забыли», — рассказал Мартынов в беседе с корреспондентом URA.RU.
По мнению эксперта, организаторы данных акций пытаются паразитировать на протестах в Хабаровске, находя новые темы для лозунгов. В конечном итоге, все, кто принимал участие в акциях, находят себе занятие поинтереснее, добавил Мартынов.
Протесты в Хабаровске начались с 11 июля после ареста обвиняемого в организации убийств главы региона Сергея Фургала. На последнюю акцию, прошедшую сегодня, вышло порядка двух тысяч хабаровчан. Таким образом, протестная активность продолжает снижаться уже шестую неделю подряд.
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