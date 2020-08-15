Лукашенко хочет срочно переговорить с Путиным

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Рабочий визит В. В. Путина в Белоруссию. 25 февраля 2016 г., путин владимир, лукашенко александр
Глава Белоруссии видит элементы внешнего вмешательства в ситуацию в республике Фото: Официальное интернет-представительство Президента России
новость из сюжета
Протесты в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко хочет срочно переговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Причина — протесты в республике, которые Лукашенко назвал «угрозой не только Беларуси».

«Это [протесты] уже угроза не только Беларуси. Защита сегодня Беларуси — это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства», — приводит слова Лукашенко РИА «Новости» в своем telegram-канале.

По словам Лукашенко, он видит признаки внешнего вмешательства в ситуацию в Белоруссии. «Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит. … Мы же методички читали цветных революций. …Уже появились элементы внешнего вмешательства», — отметил он.

Александр Лукашенко победил на президентских выборах с результатом 80,1% голосов. Его соперница от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,1%. Центральная избирательная комиссия отклонила жалобы кандидатов на итоги голосования. После этого в стране начались многочисленные протесты. Лукашенко считает, что протестные акции были организованы из-за рубежа. По его словам, на митинги в первых рядах идут люди с криминальным прошлым. Сегодня в Минске, как ожидается, пройдет прощание с одним из погибших на протестах.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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