Лукашенко хочет срочно переговорить с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко хочет срочно переговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Причина — протесты в республике, которые Лукашенко назвал «угрозой не только Беларуси».
«Это [протесты] уже угроза не только Беларуси. Защита сегодня Беларуси — это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства», — приводит слова Лукашенко РИА «Новости» в своем telegram-канале.
По словам Лукашенко, он видит признаки внешнего вмешательства в ситуацию в Белоруссии. «Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит. … Мы же методички читали цветных революций. …Уже появились элементы внешнего вмешательства», — отметил он.
Александр Лукашенко победил на президентских выборах с результатом 80,1% голосов. Его соперница от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,1%. Центральная избирательная комиссия отклонила жалобы кандидатов на итоги голосования. После этого в стране начались многочисленные протесты. Лукашенко считает, что
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