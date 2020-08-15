Чак Норрис пригрозил Лукашенко расправой. ВИДЕО

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Лукашенко, лукашенко александр
Актер заявил, что заставит белорусского президента плакать Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь
новость из сюжета
Протесты в Белоруссии

Голливудский актер Чак Норрис пригрозил президенту Беларуси Александру Лукашенко расправой. Соответствующее видеообращение звезды боевиков появилось в распоряжении агентства «Подъем».

«Когда я нарезаю лук, то плачу не я, а плачет лук. Поэтому, если ты не прекратишь то, что ты делаешь сейчас, то я приеду в одну из твоих резиденций и заставлю тебя плакать», — заявил Чак Норрис. В обращении он называет Лукашенко «Саша ноль процентов» и «мистер Таракан».

Предположительно, видеозапись была сделана с помощью сайта Cameo, на котором знаменитости за определенную плату записывают видеообращения с указанным текстом. Сервис среди белорусов стал популярен после появления другой видеозаписи, на которой актер Элайджа Вуд поддержал кандидата в президенты страны Виктора Бабарико.

С начала протестов в Белоруссии прошла уже неделя. Митингующие обвиняют Александра Лукашенко в фальсификации результатов прошедших президентских выборов и требуют его отставки. Лукашенко, в свою очередь, отвечает митингующим с помощью массовых задержаний и разгонов с использованием резиновых пуль и водометов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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