14 августа 2020
13 августа 2020

Губернатор ЯНАО переболел коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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V Международный арктический форум, первый день. Санкт-Петербург, портрет, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов поблагодарил тех, кто поддерживал его в период болезни Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Instagram губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов заявил, что вылечился от коронавируса. Губернатор уже собирается вернуться на работу.

«Получил два отрицательных теста подряд, что дает возможность вернуться к полноценной работе. С понедельника отправляюсь в поездку по дорогам региона», — написал Артюхов.

Глава ЯНАО заявил, что хорошо себя чувствует. Губернатор поблагодарил граждан, которые поддержали его во время болезни.

Артюхов заболел коронавирусом в конце июля. Он почувствовал симптомы болезни уже после получения положительного теста. 15 августа стало известно, что Россия приступила к изготовлению вакцины против коронавируса. В гонке за препаратом от COVID-19 Россия обогнала другие страны, пишет агентство Nation news.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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