Губернатор ЯНАО переболел коронавирусом

В Instagram губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов заявил, что вылечился от коронавируса. Губернатор уже собирается вернуться на работу.
«Получил два отрицательных теста подряд, что дает возможность вернуться к полноценной работе. С понедельника отправляюсь в поездку по дорогам региона», — написал Артюхов.
Глава ЯНАО заявил, что хорошо себя чувствует. Губернатор поблагодарил граждан, которые поддержали его во время болезни.
Артюхов заболел коронавирусом в конце июля. Он почувствовал симптомы болезни уже после получения положительного теста. 15 августа стало известно, что Россия приступила к изготовлению вакцины против коронавируса. В гонке за препаратом от COVID-19 Россия обогнала другие страны, пишет агентство Nation news.
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