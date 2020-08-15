Россия начала производство вакцины от коронавируса

В России началось производство вакцины от коронавируса, разработанной центром имени Гамалеи. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.
«Начато производство вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в сообщении. Необходимое для россиян количество вакцины от коронавируса можно будет произвести за 9-12 месяцев, напоминает
О регистрации российской вакцины от коронавируса, первой в мире, президент Владимир Путин объявил во вторник, 11 августа. Она успешно прошла все испытания на животных и на человеке, однако у многих вирусологов разработанная вакцина вызвала недоверие. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко пообещал опубликовать данные об испытаниях вакцины в ближайшие дни.
В гражданский оборот препарат планируется запустить с января 2021 года. Первыми вакцину от коронавируса могут получить регионы РФ с неблагополучной эпидситуацией — там вакцинация населения пройдет в приоритетном порядке. Вакцинация от COVID-19 будет для россиян добровольной, отметил глава Минздрава. Вопрос о том, будет ли вакцина бесплатной, и какова будет ее стоимость в случае, если она будет ставиться за деньги, сейчас решается в правительстве России. Вместе с тем в немецком Минздраве заявили, что российский препарат не сможет поступить в Европу, потому что требует дополнительного подтверждения качества и эффективности
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