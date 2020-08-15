Малышеву потребовали не пускать в Россию из США

Участники партии «Коммунисты России» предлагают не пускать телеведущую Елену Малышеву из США обратно в Россию. Запретить звезде въезд в страну предложил бывший кандидат в президенты России и глава партии Максим Сурайкин.
Политик считает, что если телеведущая вернется, то заразит россиян американским коронавирусом. «Пускать ее [Малышеву] назад лучше не надо, она с собой привезет вторую волну ковид. Либо уже нужно здесь посадить ее на 6-месячный карантин, чтобы телезрители от нее, наконец, отдохнули», — заявил Сурайкин в пресс-релизе от партии «Коммунисты России». По версии политика, в душе телеведущая уже стала американкой.
15 августа Елена Малышева пожаловалась, что не может вернуться из США в Россию из-за перебоев с полетами. Телеведущей приходится искать билеты на родину через третьи страны. В начале июля Малышеву затравили соратники Навального за то, что она улетела в Америку, пишет телеканал «
Напомним, Максим Сурайкин баллотировался в президенты в 2018 году. Он набрал 0,68% голосов (499 306 тысяч человек). Сейчас Сурайкин занимает пост зампредседателя заксо Ульяновской области.
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