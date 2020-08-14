Малышева пожаловалась, что не может улететь из США

Врач и телеведущая Елена Малышева застряла в США и не может вернуться в Россию. Рейсы «Аэрофлота» отменены.
«Не могу понять, почему „Аэрофлот“ продавал свободно билеты с 1 августа на каждый день, а теперь все неожиданно отменил! Я сейчас ищу билеты. Только через третьи страны. Кошмар», — цитирует Малышеву News.ru.
В начале июля сторонники блогера Алексея Навального начали травлю врача и телеведущей Елены Малышевой из-за ее поездки в США. Они указывали на то, что пока россияне отдыхают в Анапе, телеведущая отправилась в «эпицентр коронавируса». Во время поездки в США Малышева также похвасталась своим американским пятилетним внуком и сыграла с ним на фортепиано.
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