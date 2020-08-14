14 августа 2020

Малышева пожаловалась, что не может улететь из США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Послание Президента Федеральному Собранию Москва, портрет, малышева елена
Малышева заявила, что «Аэрофлот» неожиданно отменил рейсы Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Врач и телеведущая Елена Малышева застряла в США и не может вернуться в Россию. Рейсы «Аэрофлота» отменены.

«Не могу понять, почему „Аэрофлот“ продавал свободно билеты с 1 августа на каждый день, а теперь все неожиданно отменил! Я сейчас ищу билеты. Только через третьи страны. Кошмар», — цитирует Малышеву News.ru.

В начале июля сторонники блогера Алексея Навального начали травлю врача и телеведущей Елены Малышевой из-за ее поездки в США. Они указывали на то, что пока россияне отдыхают в Анапе, телеведущая отправилась в «эпицентр коронавируса». Во время поездки в США Малышева также похвасталась своим американским пятилетним внуком и сыграла с ним на фортепиано.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...