В России ищут создателя главного протестного медиа Беларуси

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Задержание начальника уголовного розыска Саткинского РОВД Виталия Зарипова, фсб, арест, зарипов виталий, задержание
В России ищут белорусских оппозиционеров (Архивное фото) Фото: Альбина Золотухина © URA.RU
новость из сюжета
Протесты в Белоруссии

В России объявили в розыск оппозиционеров и противников президента Белоруссии Александра Лукашенко. Среди них оказался 22-летний создатель популярного протестного медиа NEXTA Live Степан Путило.

«Разыскивается по статье УК», — уточняется в ответе, полученном URA.RU после запроса на сайте российского МВД. Также по уголовной статье в России объявлен в розыск бывший кандидат в президенты Белоруссии Валерии Цепкало.

Причины, по которым разыскиваются граждане Белоруссии, не уточняются. Также неизвестны конкретные статьи, по которым подозреваются Цепкало и Путило.

По данным из открытых источников, в розыск мужчины попали из-за того, что у России, Белоруссии и других стран СНГ есть единая соответствующая база. Предполагается, что в случае попадания в межгосударственный розыск в Белоруссии гражданин автоматически попадает в российскую базу. Принцип действует и в обратную сторону. Редакция URA.RU направила запрос на подтверждение данной информации в пресс-службу МВД России.

Степан Путило — создатель крупнейших оппозиционных terlegram-каналов в Белоруссии NEXTA Live и NEXTA. Аудитория в каждом из блогов молодого человека насчитывает более миллиона подписчиков. Суммарная аудитория в соцсетях — более трех миллионов человек. Из них 450 тысяч на YouTube.

Лукашенко 15 августа созвонился с российским президентом Владимиром Путиным. Главы государств обсудили ситуацию в Белоруссии, пишет агентство Nation news. При этом, по данным Bloomberg, белорусский лидер уже думает о бегстве в Россию.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...