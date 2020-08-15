В России ищут создателя главного протестного медиа Беларуси

В России объявили в розыск оппозиционеров и противников президента Белоруссии Александра Лукашенко. Среди них оказался 22-летний создатель популярного протестного медиа NEXTA Live Степан Путило.
«Разыскивается по статье УК», — уточняется в ответе, полученном URA.RU после запроса на сайте российского МВД. Также по уголовной статье в России объявлен в розыск бывший кандидат в президенты Белоруссии Валерии Цепкало.
Причины, по которым разыскиваются граждане Белоруссии, не уточняются. Также неизвестны конкретные статьи, по которым подозреваются Цепкало и Путило.
По данным из открытых источников, в розыск мужчины попали из-за того, что у России, Белоруссии и других стран СНГ есть единая соответствующая база. Предполагается, что в случае попадания в межгосударственный розыск в Белоруссии гражданин автоматически попадает в российскую базу. Принцип действует и в обратную сторону. Редакция URA.RU направила запрос на подтверждение данной информации в пресс-службу МВД России.
Степан Путило — создатель крупнейших оппозиционных terlegram-каналов в Белоруссии NEXTA Live и NEXTA. Аудитория в каждом из блогов молодого человека насчитывает более миллиона подписчиков. Суммарная аудитория в соцсетях — более трех миллионов человек. Из них 450 тысяч на YouTube.
Лукашенко 15 августа созвонился с российским президентом Владимиром Путиным. Главы государств обсудили ситуацию в Белоруссии, пишет агентство Nation news. При этом, по данным Bloomberg, белорусский лидер уже думает о бегстве в Россию.
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