Bloomberg: Лукашенко думает о бегстве в Россию

Люди из окружения Александра Лукашенко уже расспрашивали российских чиновников о возможности побега главы Белоруссии в РФ. Об этом заявляют источники Bloomberg.
«Никто больше не уверен в будущем Лукашенко», — приводит Bloomberg слова политолога Федора Лукьянова. Тем не менее, Москва не исключает вероятности того, что благодаря жесткому подавлению протестов Лукашенко еще на какое-то время удастся удержать власть, пишет Bloomberg.
В то же время, Белоруссия уже не подконтрольна Лукашенко, считают эксперты, опрошенные изданием. В его власти остались только силовики, но и они могут перестать быть лояльными к президенту, сообщает Bloomberg. При этом Россия не собирается оказывать военную поддержку Белоруссии. До начала жесткого подавления протестов Кремль ставил на то, что Лукашенко и так удастся удержать власть, отметили в издании.
Россия может пожертвовать Лукашенко, как президентом, считает белорусский политолог. 15 августа глава Белоруссии уже позвонил президенту России Владимиру Путину для того, чтобы обсудить протесты в стране, пишет агентство Nation news.
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