Эта зима не повторит аномалий прошлого года, прогнозируют в центре «Фобос» Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Зима 2020—2021 года на Урале не будет такой аномально теплой, как предыдущая. Об этом URA.RU рассказал метеоролог центра погоды «Фобос», телеведущий Евгений Тишковец.

«Зима, в отличие от предыдущей, будет нормальной, показатели температур ожидаются в пределах климатической нормы. Превышение обычной для этого периода температуры будет только символическое — больше на 0,5-1 градус. Урал ждет мягкий вариант русской зимы, средний между русской и европейской. Но, конечно, будут дни как оттепели, так и более крепких морозов», — рассказал URA.RU Тишковец.

Зимние месяцы будут покрывать Урал снегом порой даже больше, чем нужно, отметил эксперт «Фобоса». «В основном количество осадков будет в норме. Но иногда снега будет больше обычного, мы ожидаем этого в декабре. Поэтому магазины товаров для зимнего отдыха ждут хорошие продажи, смогут наверстать упущенное за прошлый год», — спрогнозировал Тишковец.

Такая же ситуация зимой ожидается и в столице России, добавил собеседник агентства. «В Москве мы ожидаем примерно того же. Хоть Урал и Москва и имеют разные климатические нормы, но мы будем примерно в одних условиях, в одном тренде», — заключил метеоролог.

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