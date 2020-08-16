Разумное поведение людей защитит общество от серьезных вспышек заболеваний осенью Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Российская система здравоохранения справится с сочетанием коронавируса, гриппа и ОРВИ осенью. Об этом URA.RU рассказала директор института экономики здравоохранения НИУ-ВШЭ Лариса Попович.

«Если все будут носить маски, соблюдать социальную дистанцию, то сложностей не будет», — рассказала Попович. По ее словам, разумное поведение людей защитит общество от серьезных вспышек заболеваний осенью.

Лариса Попович добавила, что ОРВИ и коронавирус могут быть несовместимы друг с другом. В таком случае человек не сможет заразиться одновременно двумя заболеваниями. Но даже если ОРВИ и COVID-19 могут существовать в человеке одновременно, российская медицина справится, рассказала Попович. По ее словам, серьезная нагрузка на здравоохранение может возникнуть, если люди перестанут соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Ранее замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина рассказала, что в России осенью может увеличиться число заболеваний коронавирусом. Это может произойти, если в организме будет сочетание нескольких инфекций сразу: острых респираторных вирусных заболеваний, гриппа и коронавируса. В июле президент России Владимир Путин призвал сосредоточить особые усилия на профилактической работе, в том числе на вакцинации от гриппа. Также российский лидер поручил профинансировать из государственного бюджета массовую вакцинацию от гриппа 60% населения России.

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