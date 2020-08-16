16 августа 2020

Ученые выяснили, какая ткань убивает коронавирус. Одежда из нее есть в любом гардеробе

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Магазин подарков «Ель» в Ельцин Центре. Екатеринбург, хлопок
Коронавирус быстро погибает на одежде из хлопка, заявили исследователи Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Хлопковые ткани не пускают коронавирус на тело человека, вирус самостоятельно распадется на них менее чем за сутки. Об этом заявили ученые из канадских Агентства общественного здравоохранения и Манитобского университета.

«При нанесении на ткань из стопроцентного хлопка вирус деградировал менее чем за сутки», — передает газета «Известия» со ссылкой на итоги эксперимента. Отмечается, что спустя 24 часа COVID-19 полностью исчез с ткани.

Одна из причин такого поведения вируса — его боязнь влаги, отмечают эксперты. По словам завкафедрой декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля Российского госуниверситета Косыгина Ирины Рыбаулиной, волокна хлопка имеют длину не менее 20 миллиметров и несколько раз скручены вокруг своей оси, из-за чего такая ткань медленно сохнет.

Медицинские маски, по словам ученых, также неплохо защищают от проникновения коронавируса. Однако эксперты советуют, по возможности, отдавать предпочтение медицинским повязкам.

Ранее вирусолог Джонатан Латэм и биолог Эллисон Уилсон заявили, что COVID-19 мог появится еще в 2012 году. В своих материалах они ссылаются на записи китайского медика, который 8 лет назад лечил нескольких горняков. В материалах сообщается, что рабочие две недели чистили шахту от помета летучих мышей, после чего у всех появились симптомы, напоминающие коронавирус, а трое рабочих позднее скончались, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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