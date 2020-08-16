Хлопковые ткани не пускают коронавирус на тело человека, вирус самостоятельно распадется на них менее чем за сутки. Об этом заявили ученые из канадских Агентства общественного здравоохранения и Манитобского университета.
«При нанесении на ткань из стопроцентного хлопка вирус деградировал менее чем за сутки», — передает газета «Известия» со ссылкой на итоги эксперимента. Отмечается, что спустя 24 часа COVID-19 полностью исчез с ткани.
Одна из причин такого поведения вируса — его боязнь влаги, отмечают эксперты. По словам завкафедрой декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля Российского госуниверситета Косыгина Ирины Рыбаулиной, волокна хлопка имеют длину не менее 20 миллиметров и несколько раз скручены вокруг своей оси, из-за чего такая ткань медленно сохнет.
Медицинские маски, по словам ученых, также неплохо защищают от проникновения коронавируса. Однако эксперты советуют, по возможности, отдавать предпочтение медицинским повязкам.
Ранее вирусолог Джонатан Латэм и биолог Эллисон Уилсон заявили, что COVID-19 мог появится еще в 2012 году. В своих материалах они ссылаются на записи китайского медика, который 8 лет назад лечил нескольких горняков. В материалах сообщается, что рабочие две недели чистили шахту от помета летучих мышей, после чего у всех появились симптомы, напоминающие коронавирус, а трое рабочих позднее скончались, передает RT.
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