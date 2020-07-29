В Белоруссии заявили, что задержанные наемники приехали из России

Иностранные наемники, которых задержали в Белоруссии, оказались гражданами России, заявило издание БЕЛТА. Все 33 боевика — сотрудники частной военной компании (ЧВК) Вагнера, сообщает издание.
«Была получена информация о прибытии на нашу территорию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех — три больших тяжелых чемодана», — пишет агентство БЕЛТА.
Белорусские СМИ со ссылкой на правоохранителей сообщили, что члены ЧВК Вагнера остановились в санатории под видом туристов. Россияне якобы вызвали подозрения тем, что ходили небольшими группами, осматривали территорию и все одевались в одежду стиля милитари. В то же время, белорусские правоохранители утверждают, что бойцы «старались не привлекать к себе внимания». Имена всех задержанных опубликовало белорусское информагентство.
Боевиков зарубежной ЧВК задержали 29 июля под Минском. КГБ сначала обнаружило 32 боевика, но позже на юге страны взяли еще одного бойца ЧВК.
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