Претендент в курганские сенаторы раскрыл, как переболел COVID

Депутат Курганской облдумы Сергей Муратов, который претендует на пост сенатора, рассказал, как лечился от коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

Промышленник Сергей Муратов, который претендует на пост сенатора от Курганской области, переболел COVID с осложнением. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Я сам недавно переболел коронавирусом, и как следствие, перенес воспаление легких. На себе испытал, что никакая это не ерунда, а серьезное заболевание, которое редко кому удается перенести без последствий. В 70% случаев протекает оно очень тяжело», — написал Муратов.

Он 10 дней провел в больнице. При этом описывает, что пациенты страдают. Они почти не разговаривают. Из палат слышен только кашель. Видел, как люди лежат с кислородными масками и с трубками во рту и в носу. «Болезнь лечится трудно, с применением тяжелых препаратов от малярии и СПИД. Представляете, какой это удар по иммунитету! Сколько времени потом еще нужно, чтобы восстановиться», — написал промышленник.

Муратов также поблагодарил медиков и главного врача больницы Александра Притчина и санитарок. В сложных условиях и в жаркую погоду медики вынуждены носить защитные костюмы, респираторы, очки. «Огромная благодарность всем медицинским работникам. Я видел, как врачи сами валятся с ног от усталости и бессонных ночей, но идут к пациенту и ничем не показывают, как им тяжело, улыбаются», — добавил Муратов.

Муратова называют претендентом на пост сенатора от Курганской области. В регионе на выборах в облдуму, которые пройдут в сентябре, он идет по 14 округу (Звериноголовский, Лебяжевский, Половинский, Притобольный районы). В борьбе за кресло сенатора Муратов столкнется в Сергеем Лисовским, который занимает этот пост на протяжении 16 лет. На выборах он идет по Кетовскому округу.