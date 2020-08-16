Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала новое видеобращение, в котором заявила о готовности стать национальным лидером страны. По ее мнению, это поможет успокоить обстановку в республике.
«Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера. С тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм. Чтобы мы освободили всех политзаключенных, и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов», — сказала Тихановская на видео, которое размещено на youtube-канале Belarus Lives Matter.
По словам Тихановской, мировое сообщество с восхищением наблюдает за протестами в республике. Она добавила, что именами погибших на митингах в будущем будут названы улицы в Белоруссии.
9 августа, после президентских выборов, в Белоруссии начались массовые протесты. Демонстранты выступили против объявленной победы действующего главы республики Александра Лукашенко, который якобы набрал более 80% голосов. Сама Тихановская покинула Белоруссию. Сейчас она находится в Литве, передает VSE42.ru.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.