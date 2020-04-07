Рейс в Ханты-Мансийск приостановлен с 7 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Рейс из Кургана в Ханты-Мансийск с 7 апреля будет приостановлен. Как объяснили URA.RU в пресс-службе компании Utair, выполнявшей рейс, причина — в прекращении субсидирования.

«Utair вынужден приостановить выполнение рейса из Кургана в Ханты-Мансийск с 7 апреля, так как Федеральное агентство воздушного транспорта уведомило авиакомпанию о том, что прекращает субсидирование рейса», — сообщила URA.RU авиакомпания. Также компания не получит субсидию за ранее выполненные полеты. На момент написания новости до Федерального агентства воздушного транспорта дозвониться не удалось.

По словам представителей авиакомпании, она проинформировала власти Ханты-Мансийского автономного округа и Курганской области о важности маршрута. Она готова продолжать полеты при наличии софинансирования. Исполнительный директор курганского аэропорта Дмитрий Коваленко подтвердил URA.RU, что компания приостановила полеты по маршруту Ханты-Мансийск — Курган — Ханты-Мансийск до 30 апреля.

Первый самолет из Ханты-Мансийска приземлился в Кургане 16 января. В марте Utair приостановила часть рейсов из Кургана в Москву. Компания Nordwind из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 также отказалась от апрельских рейсов из Курганского аэропорта в Москву.