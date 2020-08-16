В Свердловской области появился довод, чтобы открыть рестораны

Постепенное снижение числа новых заболевших позволяет говорить о шансах на возобновление работы кафе и ресторанов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

141 новый случай заболевания COVID-19 зафиксирован в Свердловской области за минувшие сутки. Об этом URA.RU сообщил региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом. Постепенное снижение числа новых заболевших позволяет говорить о шансах на возобновление работы кафе и ресторанов.

«Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 289. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписан 71 человек. Общее число выписанных достигло 19102. Зарегистрировано пять случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 374», — уточнили в свердловском оперштабе.

Всего в регионе на 17 августа зарегистрировано 23 546 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Состояние 87 пациентов оценивается как тяжелое, 81 из них находятся в реанимации, в том числе 41 — на аппаратах ИВЛ. Большая часть новых случаев была выявлена за пределами Екатеринбурга — 85 пациентов с COVID-19. Это новая тенденция по распространению инфекции в Свердловской области. В Екатеринбурге постепенно снижается число новых случаев, что может позволить открыть кафе и рестораны для посещения.

Ранее URA.RU сообщало о такой возможности. Основным критерием для решения являлось снижение числа новых случаев заражения COVID в выходные. Против открытия точек общепита выступает главный санврач Дмитрий Козловских.

URA.RU публикует детальную карту очагов заражения COVID-19 — на ней указано число заболевших в каждом свердловском городе, а в столице региона — с привязкой к конкретному месту заражений (без указания самого адреса, но с отметкой его на карте). Если на одной улице было несколько случаев заболевания, они указаны в виде цифры.