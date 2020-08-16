Свердловский губернатор выйдет из отпуска раньше времени

Военные выставки в Нижнем Тагиле были отменены в 2017 году Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выйдет из отпуска за день до его окончания. Он планирует посетить международный военно-технический форум «Армия-2020», который начнет работу в Кубинке 23 августа, сообщил источник URA.RU.

Губернатор проведет на выставке два дня, утверждает собеседник агентства. В департаменте информполитики главы региона не комментируют сроки его выхода из отпуска.

На форуме «Армия-2020» будут представлены более 25 тысяч единиц вооружения и военной техники, участие в мероприятии примут более 1000 российских и зарубежных разработчиков, ранее заявлял министр обороны России Сергей Шойгу.

Форум «Армия» — конкурент выставки вооружений Russia Arms Expo. Военную экспозицию Дмитрий Медведев в июне 2017 года перенес из Нижнего Тагила в Московскую область. В июле 2019 года правительство России утвердило перечень международных военных выставок на 2020—2021 годы, мероприятий в Нижнем Тагиле в списке не оказалось.

Евгений Куйвашев ушел в отпуск в первую неделю августа. По данным агентства, он отправился на курорт, где проводили время Иосиф Сталин и Борис Ельцин.