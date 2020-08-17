Фонд Дятлова просит наказать прокурора за пиар на трагедии

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Пресс-конференция свердловской облпрокуратуры по делу о гибели группы Дятлова. Екатеринбург, архивные документы, курьяков андрей, материалы проверки, исполнение законов
Письмо от родственников дятловцев ушло в Генпрокуратуру Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Тайна перевала Дятлова

Родственники туристов-дятловцев, погибших в 1959 году на Северном Урале, и активисты фонда памяти группы Дятлова направили обращение в Генпрокуратуру с просьбой наказать замначальника управления Генпрокуратуры в УрФО Андрея Курьякова. Поводом стало его выступление без служебной формы на пресс-конференции в «Комсомольской правде» 11 июля 2020 года о том, что причиной гибели туристов стала лавина.

«Он (Курьяков) не сообщил присутствующим… что сказанное им … не является официальной позицией Генпрокуратуры России, — говорится в письме. — В результате большая часть российских СМИ восприняли слова Курьякова А.В. как официальную позицию Генпрокуратуры».

Авторы просят разместить на официальном сайте ГП РФ пресс-релиз с опровержением того, что сказанное Курьяковым является позицией ведомства. Также они считают, что Курьяков, пишущий диссертацию про перевал Дятлова, «незаконно использовал служебное положение в личных целях» и просят привлечь его к ответственности.

Генпрокурор предупредил Курьякова о неполном служебном соответствии
Фото: telegram-канал «Бывший следак»

Накануне в telegram-канале «Бывший следак» появился приказ генпрокурора Игоря Краснова о неполном служебном соответствии, вынесенном Курьякову. Получить комментарий Курьякова не удалось: он не ответил на звонок. В управлении Генпрокуратуры РФ в УрФО от комментариев воздержались.

Еще одно письмо родные дятловцев и активисты фонда направили в адрес Владимира Сунгоркина — главного редактора «Комсомольской правды», где проходила пресс-конференция Курьякова: действия журналистов «КП» авторы письма назвали «медвежьей услугой». «Просим Вас не мешать нам добиваться возбуждения реального уголовного дела», — говорится в письме.

«Я тоже не удовлетворен результатами прокурорской проверки: меня не устроили выводы, к которым пришел Курьяков, — заявил URA.RU Сунгоркин, — Но я благодарен, что прокуратура в кои-то веки начала этим заниматься — давайте скажем спасибо Курьякову. Дальше любые пытливые исследователи могут продолжать эту работу».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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