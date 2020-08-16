Махонина просят снять с выборов пермского губернатора

Александр Репин просит суд снять врио Дмитрия Махонина с выборов губернатора Пермского края Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин хочет через суд снять с выборов губернатора Пермского края врио Дмитрия Махонина. Он написал заявление (есть в распоряжении URA.RU), где просит суд отменить регистрацию Махонина и зарегистрировать в качестве кандидата в губернаторы самого Репина.

«Прошу 1. Обязать Избирательную комиссию Пермского края отменить регистрацию кандидаты (орфография сохранена, — прим. ред) в губернаторы Пермского края Махонина Дмитрия Николаевича», — сказано в тексте заявления Репина. Также в этом заявлении Репин просит обязать краевой избирком все-таки зарегистрировать его кандидатом в губернаторы Пермского края.

При этом в своем обращении в Пермский краевой суд Репин не указывает на какие-либо процедурные нарушения при сборе подписей муниципальных депутатов. Он просто обращает внимание на то, что Махонин опередил его в этом и заручился поддержкой депутатов еще до выдвижения Репина.

В краевой избирательной комиссии сообщили URA.RU, что не видят оснований для пересмотра своего решения, поскольку все проходило публично и открыто. «Жалоб со стороны муниципальных депутатов на сбор подписей для прохождения муниципального фильтра до настоящего момента не поступали. Мы действовали в строгом соответствии с нормами закона — и уверены в юридической безупречности решения», — уточнили там.