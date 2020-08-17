Учителей обяжут носить маски в новом учебном году

Если родители будут настаивать, то школьникам можно будет ходить без масок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В российских школах учителей обяжут носить защитные маски в новом учебном году в целях профилактики коронавируса. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ.

«Детей не будут обязывать носить маски, но они могут их носить, если настаивают родители. Учителя должны их носить», — рассказали в ведомстве. Уточняется, что с 1 сентября школьники выйдут учиться в очном формате.

Во Всемирной организации здравоохранения прогнозируют, что с началом учебного года в школах возникнут очаги заражения COVID-19. При этом до 2021 года в учебных заведениях запрещены все массовые мероприятия, пишет агентство Nation News. В Центре иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ ожидают, что всего будет три волны заболеваемости, после чего люди перестанут носить маски и перчатки, сообщает « Царьград ».

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