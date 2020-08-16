Агитационные материалы КПРФ умышленно портят и уничтожают, убеждены в партии Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Ямала в 2020 году

Кандидат в заксобрание ЯНАО от КПРФ Александр Бондарчук обвинил администрацию Ноябрьска в создании помех для ведения кампании. Он полагает, что городские чиновники организовали порчу агитации партии, а также умышленно сократили число точек для размещения новых материалов. Соответствующую жалобу он направил в избирком ЯНАО, копия есть в распоряжении URA.RU.

По заявлению Бондарчука, с 10 по 14 августа в Ноябрьске «систематически происходят порчи агитационных материалов» КПРФ, которые при этом размещены в специально отведенных местах. «Плакаты были сорваны неизвестными лицами. Предполагаю, что организатором массовой порчи является первый заместитель главы администрации Ноябрьска Андрей Власов», — говорится в заявлении Бондарчука.

Получить комментарий Власова оперативно не удалось — в приемной замглавы сообщили URA.RU, что его нет на рабочем месте. В пресс-службе администрации Ноябрьска на вопросы агентства кратко ответили, что обращения Бондарчука в мэрию не поступали.

В другой жалобе, которую кандидат направил в территориальный избирком сказано, что в Ноябрьске отсутствуют спецместа для размещения агиток. За это Бондарчук потребовал привлечь к ответственности мэра Алексея Романова.

Председатель территориальной комиссии Ноябрьска Светлана Ганошенко рассказала URA.RU, что там получили жалобу Бондарчука, но еще не рассматривали ее. В пресс-службе окружного избиркома агентству сказали, что неоднократно получали заявления о порче агитматериалов, но об обращении Бондарчука пока нет никакой информации. В управлении МВД по ЯНАО уточнили, что за последний месяц в Ноябрьске не было заявлений об уничтожении агиток. При этом в Салехарде КПРФ уже дважды обращалась в полицию с такой проблемой, по жалобам ведутся расследования.