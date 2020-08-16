Свердловчане могут привезти коронавирус из отпусков, считает министр Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Приход второй волны коронавируса будет связан не с началом учебного года, а с завершением периода отпусков в сентябре—октябре, заявил URA.RU глава свердловского министерства здравоохранения Андрей Карлов. Ранее ВОЗ назвала школы новым очагом заражения коронавирусом.

«[Говоря о второй волне коронавируса] надо подождать, пока все [свердловчане] вернутся из отпусков. При этом нашей главной задачей будет тотальная вакцинация [жителей региона], потому что если коронавирус встретится с гриппом, лечить человека будет гораздо сложнее», — заявил Карлов URA.RU.

Чиновник подчеркнул, что свердловские власти проводят работу по сокращению числа коек для больных коронавирусом, при этом по данным на 14 августа в регионе было свободно 54% коечного фонда.

«Здравоохранение Свердловской области готово реагировать на подобные ситуации [всплески заболевания коронавирусом]. Койки в любой момент будут развернуты. Но сейчас нам важно восстановить плановую медицинскую помощь, разгрузить больницы, которые занимаются специализированной помощью. Потому что от этого тоже зависит смертность», — резюмировал Карлов.

В Свердловской области третью неделю подряд снижается количество пациентов с коронавирусом. В 17 августа подтвержден 141 заболевший, всего в регионе зарегистрировано 23 546 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.