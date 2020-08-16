Свердловским властям не позволят открыть рестораны на этой неделе

Роспотребнадзор не рекомендовал Алексею Орлову открывать рестораны на этой неделе Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Роспотребнадзор по Свердловской области не дал одобрение на открытие ресторанов с 18 августа. Об этом URA.RU заявила пресс-секретарь Роспотребнадзора Наталья Лукьянцева.

«На текущий момент оснований для перехода к 3 этапу снятия ограничений, который и предполагает возобновление работы предприятий общественного питания, у нас не имеется. Не достигнут коэффициент распространения коронавирусной инфекции 0,5. Поэтому нами дано предложение отложить принятие решения об открытии кафе и ресторанов», — заявила Лукьянцева URA.RU.

По информации, которую публикует уральское полпредство, коэффициент распространения инфекции в Свердловской области последние пять дней равен 0,9; до этого четыре дня подряд он был равен 1.0.

Источники URA.RU заявляли о готовности свердловских властей открыть рестораны с 18 августа. Вопрос рассматривался на совещании с участием врио губернатора Алексея Орлова (он возглавляет регион во время отпуска Евгения Куйвашева) и представителей общепита. Собеседник агентства заявил, что областные власти примут решение, основываясь на данных о росте заболеваемости в выходные.

Разрешение ресторанам начать работу планировалось заложить в поправки к Указу о введении в регионе режима повышенной готовности. Алексей Орлов подпишет документ сегодня, продлив режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и сохранив ряд других ограничений. При этом у врио губернатора остается право не согласиться с позицией Роспотребнадзора и открыть рестораны.

URA.RU сообщало, что в Свердловской области третью неделю подряд снижается количество пациентов с коронавирусом. В 17 августа подтвержден 141 заболевший, всего в регионе зарегистрировано 23 546 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.