16 августа 2020

В Свердловской области разрешили открыться детсадам и барам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественное открытие четвертого здания детского сада № 43 в микрорайоне Академический. Екатеринбург, детский сад, дошкольное учреждение, полотенца, детский садик
При этом до 24 августа продлен режим самоизоляции для свердловчан старше 65 лет Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Детским садам, ресторанам и барам Свердловской области разрешили открыться после 4,5 месяцев простоя. Распоряжение о продлении режима самоизоляции и одновременном смягчении ограничений, связанных с защитой граждан от коронавируса, подписал врио свердловского губернатора Алексей Орлов.

«Документ предусматривает снятие ограничений на работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общепита. На полную мощность в регионе разрешено открыться детским садам», — сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом. Указ вступает в силу с 18 августа.

Ограничения также сняты с баз отдыха и санаториев, разрешена работа спортивных школ и групповые экскурсии (до 20 человек) по выставкам. При этом до 24 августа продлен режим самоизоляции для свердловчан старше 65 лет и уральцам с хроническими заболеваниями.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловские власти откроют рестораны вопреки рекомендации областного управления Роспотребнадзора отложить принятие решения. Среди доводов — область не достигла необходимого коэффициента распространения коронавирусной инфекции.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «Екатеринбург» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...