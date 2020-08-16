В Свердловской области разрешили открыться детсадам и барам

При этом до 24 августа продлен режим самоизоляции для свердловчан старше 65 лет Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Детским садам, ресторанам и барам Свердловской области разрешили открыться после 4,5 месяцев простоя. Распоряжение о продлении режима самоизоляции и одновременном смягчении ограничений, связанных с защитой граждан от коронавируса, подписал врио свердловского губернатора Алексей Орлов.

«Документ предусматривает снятие ограничений на работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общепита. На полную мощность в регионе разрешено открыться детским садам», — сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом. Указ вступает в силу с 18 августа.

Ограничения также сняты с баз отдыха и санаториев, разрешена работа спортивных школ и групповые экскурсии (до 20 человек) по выставкам. При этом до 24 августа продлен режим самоизоляции для свердловчан старше 65 лет и уральцам с хроническими заболеваниями.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловские власти откроют рестораны вопреки рекомендации областного управления Роспотребнадзора отложить принятие решения. Среди доводов — область не достигла необходимого коэффициента распространения коронавирусной инфекции.