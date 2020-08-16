Инсайд: свердловские власти откроют рестораны вопреки запрету

Рестораны начнут принимать посетителей с 18 августа Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Врио губернатора Алексей Орлов подписал поправки к Указу о режиме повышенной готовности, которыми разрешил кафе и рестораном принимать гостей в залах, сообщил источник URA.RU. Ранее Роспотребнадзор заявил о том, что рекомендует отложить принятие решения об открытии кафе и ресторанов.

Предприятия системы общепита смогут принимать посетителей со вторника, 18 августа, уточняет инсайдер. Этот же документ позволит принимать посетителей турбазам и домам отдыха. На официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области поправки к Указу о введении режима повышенной готовности еще не опубликованы.

URA.RU сообщало, что вопрос открытия ресторанов обсуждался на совещании с участием врио губернатора Алексея Орлова и представителей общепита 14 августа. По данным инсайдера, тогда Орлов заявил, что примет решение, основываясь на данных о росте заболеваемости в выходные.

Против открытия ресторанов выступает региональный Роспотребнадзор. Пресс-секретарь ведомства Наталья Лукьянцева сообщила URA.RU, что ведомство рекомендовало отложить принятие решения, так как коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Свердловской области превышает показатель в 0,5 пункта. Последние пять дней он равен 0.9 пунктам.

URA.RU сообщало, что Алексей Орлов выполняет обязанности губернатора в связи с отпуском Евгения Куйвашева.