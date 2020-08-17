Новые выборы могут пройти после принятия Конституции Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после принятия новой Конституции в республике можно провести новые президентские выборы. Но в случае, если этого захотят граждане.

«Будет так мужики! Нам надо принять новую Конституцию. Вы ее должны принять на референдуме и по новой Конституции провести новые выборы и президента, и парламента, и местных органов власти, если вы хотите», — обратился Лукашенко к белорусам во время визита на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ).

Тогда же белорусский лидер заявил, что готов передать свои полномочия после принятия новой Конституции, передает « Царьград ». При этом он утверждал, что новые выборы в республике будут только в случае его убийства.

С 9 августа в Белоруссии после объявления результатов президентских выборов начались стычки с силовиками. По данным Центризбиркома, на них победил Лукашенко, а его соперница Светлана Тихановская набрала около 10% голосов. В европейском парламенте не признали результаты президентских выборов в Белоруссии и пообещали добиваться расследования фальсификаций на голосовании, пишет Life . Политологи прогнозируют, что после ухода Лукашенко с поста президента он может сбежать из страны.

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