Лукашенко пообещал провести новые выборы президента Беларуси. ВИДЕО

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Лукашенко, урожай, лукашенко александр
Новые выборы могут пройти после принятия Конституции Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь
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Протесты в Белоруссии

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после принятия новой Конституции в республике можно провести новые президентские выборы. Но в случае, если этого захотят граждане.

«Будет так мужики! Нам надо принять новую Конституцию. Вы ее должны принять на референдуме и по новой Конституции провести новые выборы и президента, и парламента, и местных органов власти, если вы хотите», — обратился Лукашенко к белорусам во время визита на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ).

Тогда же белорусский лидер заявил, что готов передать свои полномочия после принятия новой Конституции, передает «Царьград». При этом он утверждал, что новые выборы в республике будут только в случае его убийства.

С 9 августа в Белоруссии после объявления результатов президентских выборов начались стычки с силовиками. По данным Центризбиркома, на них победил Лукашенко, а его соперница Светлана Тихановская набрала около 10% голосов. В европейском парламенте не признали результаты президентских выборов в Белоруссии и пообещали добиваться расследования фальсификаций на голосовании, пишет Life. Политологи прогнозируют, что после ухода Лукашенко с поста президента он может сбежать из страны.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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