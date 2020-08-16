Президент Белоруссии может сбежать из страны или покончить жизнь самоубийством Фото: официальный сайт президента Республики Беларусь

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Александр Лукашенко сможет какое-то время держаться во власти на штыках, но в долгосрочной перспективе его дни на посту президента Белоруссии сочтены, рассказал в беседе с URA.RU белорусский политолог и публицист Кирилл Аверьянов-Минский. По его словам, после своего поражения Лукашенко может сбежать из республики или даже покончить с собой.

«Мог бы сбежать в Китай, он хвастался, что у него хорошие отношения с Китаем. В Венесуэлу — с [экс-президентом Уго] Чавесом он очень дружил. Пустят ли его в Россию — вопрос. Я бы на его месте не рассчитывал на гостеприимный прием в России, которую он много лет обманывал, руководство которой унижал и оскорблял», — считает публицист. По его словам, Лукашенко мог бы также сбежать в страны третьего мира.

Самый худший сценарий для белорусского лидера — суицид, говорит Аверьянов-Минский. «Не исключаю, что Лукашенко может покончить жизнь самоубийством. Если все будет для него так плохо. Этот человек врос во власть и без власти он своей жизни, возможно, не представляет», — объяснил белорусский политолог.

Ранее эксперт по проблемам российско-белорусских отношений Дмитрий Болкунец представил четыре сценария развития событий в Белоруссии, но во всех Лукашенко покидает пост президента. Сам белорусский лидер во время воскресенского митинга в его поддержку заявил, что республика погибнет, если его самого загубят. После обращения Лукашенко ветеран ФСБ предположил, что ответственность за Белоруссию придется взять силовым структурам — единственной, по словам военного, легитимной и не лишенной власти силе.

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