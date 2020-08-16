Курганский мэр, премировавший себя, стал богаче губернатора

Годовой доход Виктора Ермишкина составил 4,44 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Глава города Шадринск Курганской области Виктор Ермишкин, попавший в скандальную историю с незаконным премированием, по итогам 2019 года задекларировал доход в 4,44 млн рублей. Это больше доходов губернатора Вадима Шумкова (4,185 млн рублей). Декларации шадринских чиновников опубликованы на сайте муниципалитета.

Доходы Ермишкина указаны с учетом продажи имущества. «Доход по основному месту работы — 1,24 млн рублей», — сообщается в документе. Среди имущества мэра — только автомобиль Toyota RAV4. У его жены есть земельный участок площадью почти 11,5 соток с жилым домом в 333,9 кв. м. При этом супруга Ермишкина отчиталась об отсутствии доходов за 2019 год.

Замглавы Шадринска по социальным вопросам Вера Заговеньева в 2019 году заработала немногим больше миллиона рублей, в том числе по основному месту работы — 871 тысячу рублей. Заместитель мэра Александр Бритвин отчитался о доходах в 897 тысяч рублей, его коллега Валентин Дорошенко — о доходах в 686 тысяч рублей (на основном месте работы — 444 тысячи). Доходы управляющего делами мэрии Валерия Харитонова составили почти 895 тысяч рублей.

Ермишкин стал главой Шадринска в октябре 2019 года. В мае источники URA.RU сообщали, что по итогам 2019 года он получил премию в 325 тысяч рублей, а его замы — около 190 тысяч. Позже прокуратура выяснила, что мэр не имел права назначать себе такую премию. В конце июля Ермишкин получил представление прокуратуры с требованием признать распоряжение о его премировании недействительным и вернуть в бюджет 262 тысячи рублей.