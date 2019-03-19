Экс-депутат Госдумы признан банкротом

Валерий Язев признан банкротом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Арбитражный суд Москвы признал бывшего депутата Госдумы Валерия Язева банкротом. Соответствующий иск был подан «Совкомбанком» еще 12 декабря, а положительное решение вынесено 12 марта.

Реструктуризацией долгов бывшего депутата, как пишет «Национальная служба новостей», будет заниматься саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Стратегия». Продажа имущества будет проходить на протяжении шести месяцев, после чего состоится еще одно судебное заседание, на котором рассмотрят результаты реструктуризации задолженности экс-парламентария.

В сентябре прошлого года, как напоминает РБК, стало известно, что принадлежащие семье Язевых структуры имеют долг около 1 млрд рублей. Процедуру банкротства проходят «Научно-производственное объединение Восточный институт огнеупоров» и «ЯВА-Холдинг» (Екатеринбург), а также свердловское предприятие «Камышловский завод «Урализолятор».