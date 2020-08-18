АО «Синара — Девелопмент» (часть группы «Синара», принадлежащей миллиардеру Дмитрию Пумпянскому) за 10 млрд рублей отдала компании «Атомстройкомплекс» (глава — Валерий Ананьев) право на строительство Дворца водных видов спорта в Екатеринбурге. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации. Спортивный объект станет одной из площадок, где пройдут соревнования в рамках летней Универсиады 2023 года.
«Вид и предмет сделки: заключение между АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» (подрядчик) и АО «Синара-Девелопмент» (генподрядчик) контракта на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Дворец водных видов спорта в Екатеринбурге». Работы по строительству выполняются подрядчиком в сроки, определенные графиком выполнения строительно-монтажных работ, и должны быть полностью завершены не позднее 30 декабря 2021 года», — говорится в сообщении.
Контракт был заключен 18 августа. В стоимость работ входит «прибыль подрядчика, уплата налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов».
Получить оперативные комментарии в компаниях не удалось. Обоим сторонам были направлены запросы. На момент публикации ответы получены не были. В «Атомстройкомплексе» пообещали ответить позднее.
Строительство объектов Универсиады-2023 будет вестись на сложных с геологической точки зрения участках. По данным управления госэкспертизы, для освоения территории планируется убрать и заменить непригодный для строительства грунт (сапропель, торф), а дренажная система позволит сохранить установившийся уровень грунтовых вод, что помешает непрогнозируемой осадке территории.
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