Похищение человека в Екатеринбурге ударит по «Атомстройкомплексу»

Рядом с участком, где живет похищенный, находится площадка «Атомстройкомплекса» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ситуация с похищением в Екатеринбурге человека, который спорил за земельный участок с компанией «Атомстройкомплекс», ударит по репутации застройщика и его бизнес-проектам, заявили в разговоре с URA.RU на условиях анонимности участник гильдии городских строителей и статусный городской чиновник. По словам собеседников агентства, среди бизнесменов, реализующих крупные проекты в Екатеринбурге, складывается неоднозначное мнение о действиях компании.

«Конечно, это вполне может быть провокацией. Но, когда второй раз за пять месяцев компания оказывается в центре скандала, и в ее адрес озвучиваются подозрения, это не может не сказаться на репутации, восприятии со стороны не только коллег (учитывая, что мы все позиционируем себя как цивилизованный бизнес), но и потенциальных покупателей их недвижимости», — делится руководитель одной из строительных фирм, вспоминая историю с возможными поджогами бараков на Уралмаше, где АСК реализует крупные строительные проекты.

Собеседник агентства в городской администрации предположил, что скандал с похищением человека отразится на шансах компании на реализацию проектов в городе. «Учитывая, что отношение к „Атому“ после истории с протестами в сквере (компанию подозревают в спонсировании активистов — прим. URA.RU) и так неоднозначное, эта ситуация явно не поспособствует его изменению. Кто захочет ассоциировать городские проекты с бизнесменами, чье имя упоминается в таком контексте?» — сказал он.

Как писало URA.RU, утром 9 июля был похищен 58-летний житель Екатеринбурга Олег Сербиенко. К вечеру мужчина, оставленный неизвестными на трассе, вернулся домой. По факту его исчезновения возбуждено уголовное дело. В помещении, в котором живет Сербиенко, был автосервис, который он открыл в 1995 году. В 2005 году мэр Екатеринбурга отдал участок на улице Шейнкмана «Атомстройкомплексу». Сербиенко утверждает, что произошла подмена кадастрового номера, и его земля перешла строительной компании. С тех пор он судится с «Атомстройкомплексом». Рядом со спорным участком располагается стройплощадка АСК.

В самой компании причастность к преступлению отрицают: «Несколько лет назад компания предлагала собственнику выкупить его объект, но тот отказался без обсуждения возможной стоимости. При этом проектом не подразумевается строительство непосредственно на земле, занимаемой объектом Сербиенко. „Атомстройкомплекс“ готов сотрудничать со следствием и предоставить правоохранительным органам всю необходимую информацию».