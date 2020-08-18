Названы условия для введения российских войск в Беларусь

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Рабочий визит В. В. Путина в Белоруссию. 25 февраля 2016 г., путин владимир, лукашенко александр
Владимир Путин не станет первым вмешиваться в дела Белоруссии Фото: Официальное интернет-представительство Президента России
новость из сюжета
Протесты в Белоруссии

Президент России Владимир Путин будет вмешиваться в обстановку внутри Белоруссии в случае иностранного вторжения. Своим мнением в беседе с корреспондентом URA.RU поделился директор белорусского Центра изучения внешней политики и безопасности Денис Буконкин.

«Если в ситуацию в Белоруссии попробует вмешаться Польша, Литва или любая другая страна Евросоюза, то тогда Путин примет решение о необходимости участия в этом процессе и России, вплоть до введения войск», — сказал Буконкин. При этом Путин не пойдет на нарушение суверенитета республики, даже под угрозой того, что Лукашенко покинет свой пост. Президент России будет налаживать связь с любым новым руководителем Белоруссии по поводу тех договоренностей, которые были созданы между странами ранее.

Буконкин сомневается, что кандидат в президенты республики Светлана Тихановская сможет взять забастовки под контроль, так как она до сих пор находится за пределами Белоруссии. Также у политолога есть вопросы по составу координационного совета для трансфера власти в стране. Он считает, что в нем не хватает представителей лидеров протестов и более широкого регионального представительства.

«На данный момент координационный штаб выглядит, как тусовка экспертов, мало причастных к этим протестам», — заключил Буконкин. Эксперт уверен, что забастовки и митинги закончатся, как только нынешняя власть выполнит два требования — провести выборы и прекратить насилие со стороны силовиков.

Ранее штаб объединенной оппозиции заявил, что до конца дня намерен завершить формирование координационного совета для трансфера власти в Беларуси. Лукашенко сообщил, что не станет проводить новых президентских выборов, несмотря на продолжающиеся уже неделю протестные акции, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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