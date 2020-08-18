Путин предостерег Меркель от вмешательства в дела Беларуси

Канцлер Германии Ангела Меркель и российский президент Владимир Путин созвонились для обсуждения ситуации в Беларуси. Глава России заявил, что внешнее вмешательство в белорусский кризис недопустимо.
Путин заявил, что внешнее вмешательство в дела Белоруссии неприемлемо, передает РИА «Новости». Это, по мнению российского лидера, приведет к эскалации конфликта. Глава РФ также выразил надежду на то, что ситуация скоро нормализуется.
Меркель отметила, что власти Беларуси должны отказаться от насилия и выпустить политических заключенных, уточняет telegram-канал RT. Кроме того, канцлер считает, что правительство должно начать говорить с оппозицией и обществом. Для выхода из сложившейся ситуации нужно организовать национальный диалог, подчеркнула Меркель.
В начале августа к немецкому правительству обратилась оппозиционная кандидатка в президенты Беларуси Светлана Тихановская. Она попросила у властей ФРГ, чтобы те поговорили с действующим президентом Александром Лукашенко, пишет телеканал 360. После начала массовых протестов в Беларуси Ангела Меркель осудила насилие силовиков над демонстрантами. Канцлер призвала ввести санкции против белорусских властей.
Митинги в Беларуси начались после победы Александра Лукашенко на выборах 9 августа. Граждане вышли на улицы, узнав, что действующий президент набрал более 80% голосов. Оппозиционеры считают, что выборы были сфальсифицированы.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.