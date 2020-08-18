В Госдуме назвали возможные сроки новых выплат на детей до 16 лет

Велика вероятность, что решения по выплатам на детей до 16 лет примут до 1 сентября. Из-за высокого запроса среди россиян власти обсуждают эту возможность, но решение по введению дополнительного пособия в августе может принять только президент РФ Владимир Путин. Об этом URA.RU заявил член комитета Госдумы по социальной политике Олег Шеин.
«Решения о введение пособия семьям с детьми в оба раза принимал исключительно президент. Это связано с тем, что мы имеем дело не с постоянными выплатами, а с разовыми. Но я не могу исключать, что принятие соответствующего решения возможно уже в ближайшие недели, перед 1 сентября. Очевидно, что есть серьезный общественный запрос, и эта возможность обсуждается, в том числе на уровне Совета Федерации. Поэтому вариант принятия такого решения имеет место быть», — объяснил Шеин.
Сенатор Валерий Рязанский в разговоре с агентством Nation News заявил, что решение по августовским выплатам семьям с детьми могут принять после возвращения премьер-министра РФ Михаила Мишустина. При этом он подчеркнул, что последнее слово в этом вопросе будет за Минфином.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил о выплатах в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет. Первая выплата, которую получили десять миллионов семей в России, выплачивалась с 1 июня. 23 июня глава государства подписал новый указ о дополнительной единовременной выплате для семей с детьми до 16 лет. Вместе с тем депутат Госдумы Сергей Миронов предложил выплачивать детское пособие в размере 10 тысяч рублей на постоянной основе.
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